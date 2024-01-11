ВМС Ирана задержали американский танкер в Оманском заливе

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ВМС Ирана задержали в Оманском заливе американский нефтяной танкер. Об этом в своем телеграм-канале сообщает государственное информагентство Tasnim.

Отмечается, что задержание прошло по решению суда. Иных подробностей не приводится.

В четверг, 11 января, греческая газета "Катимерини" сообщила со ссылкой на Британскую службу морской безопасности, что вооруженные люди захватили в Оманском заливе нефтяной танкер St Nikolas под флагом Маршалловых островов.

Танкером владеет греческая судоходная компания Empire Navigation. Ранее он был втянут в многолетний спор между Ираном и Штатами. По информации сайтов Marine Traffic и Vesselfinder, судно шло из иракской Басры в порт Алиага в Турции. Ambrey передает, что сейчас оно направляется в иранский порт Бандар-э-Джаск, который расположен примерно в 1 700 километрах к югу от Тегерана.

Ранее Центральное командование ВМС США сообщило, что хуситы с помощью беспилотников атаковали два танкера для перевозки нефти в Красном море. Корабли плыли под флагами Норвегии и Индии.

До этого сообщалось, что власти США считают, что вопрос о защите судов в Красном море должен быть поднят в рамках международного взаимодействия. Отмечалось, что Америка проводит тесные консультации с зарубежными союзниками для создания морской оперативной группы.