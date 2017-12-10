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В мире

10 декабря, 10:20

Президент Чехии обвинил TC в трусости и поддержке палестинских террористов

за рубежом политика власть

Фото: Veclav Pancer

Президент Чехии Милош Земан обвинил Европейский союз в трусости из-за несогласия с решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

"Трусливый Евросоюз делает все для того, чтобы палестинские террористы одержали верх над произраильским движением, которое я поддерживаю", – передает его слова "Интерфакс".

Ранее чешский лидер заявлял, что тоже готов перенести посольство в Иерусалим. Он стал единственным европейским лидером, который поддержал решение американского президента.

6 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что страна признает Иерусалим столицей Израиля и намерена перенести туда свое посольство из Тель-Авива. Многие лидеры государств осудили такую позицию Вашингтона.

Сразу после поступления этой информации на западном берегу Иордана прошли столкновения между израильскими силовиками и палестинцами. Пострадали более 200 человек.

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