Президент Чехии обвинил TC в трусости и поддержке палестинских террористов

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Президент Чехии Милош Земан обвинил Европейский союз в трусости из-за несогласия с решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

"Трусливый Евросоюз делает все для того, чтобы палестинские террористы одержали верх над произраильским движением, которое я поддерживаю", – передает его слова "Интерфакс".

Ранее чешский лидер заявлял, что тоже готов перенести посольство в Иерусалим. Он стал единственным европейским лидером, который поддержал решение американского президента.

6 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что страна признает Иерусалим столицей Израиля и намерена перенести туда свое посольство из Тель-Авива. Многие лидеры государств осудили такую позицию Вашингтона.

Сразу после поступления этой информации на западном берегу Иордана прошли столкновения между израильскими силовиками и палестинцами. Пострадали более 200 человек.