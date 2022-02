Трамп прокомментировал решение перенести посольства США в Иерусалим

Дональд Трамп прокомментировал решение перенести посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, сравнив себя со своими предшественниками на посту президента, которые так и не решились на этот шаг.

"Я исполнил обещание своей предвыборной кампании – другие нет", – написал Трамп в Twitter, сообщает "Газета.ру".

Под запись размещен видеоклип с нарезкой из предвыборных обещаний Трампа, а также экс-президентов США Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы.

В среду, 6 декабря, Трамп заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля, и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Решение американского лидера привело к столкновениям палестинских боевиков с военными Израиля. В результате акций протеста ранения получили более 50 палестинцев.

Также сообщалось, о запуске двух ракет из сектора Газа, которые не долетели до Израиля. Они упали на палестинской территории.

I fulfilled my campaign promise - others didn’t! pic.twitter.com/bYdaOHmPVJ