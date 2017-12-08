Трамп прокомментировал решение перенести посольства США в Иерусалим

8 декабря, 10:34
Фото: Zuma/ТАСС/Brian Cahn
Дональд Трамп прокомментировал решение перенести посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, сравнив себя со своими предшественниками на посту президента, которые так и не решились на этот шаг.
"Я исполнил обещание своей предвыборной кампании – другие нет", – написал Трамп в Twitter, сообщает "Газета.ру".
Под запись размещен видеоклип с нарезкой из предвыборных обещаний Трампа, а также экс-президентов США Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы.
В среду, 6 декабря, Трамп заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля, и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.
Решение американского лидера привело к столкновениям палестинских боевиков с военными Израиля. В результате акций протеста ранения получили более 50 палестинцев.
Также сообщалось, о запуске двух ракет из сектора Газа, которые не долетели до Израиля. Они упали на палестинской территории.
I fulfilled my campaign promise - others didn’t! pic.twitter.com/bYdaOHmPVJ— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 декабря 2017 г.
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