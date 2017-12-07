Палестинцы произвели два неудачных пуска ракет по Израилю

7 декабря, 20:53
Фото: ТАСС/Zuma/Ashraf Amra
Палестинские боевики запустили две ракеты из сектора Газа, которые не долетели до Израиля. Они упали на палестинской территории.
При этом, пуски активировали системы воздушной тревоги на юге еврейского государства, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя армейской пресс-службы.
В четверг, 7 декабря, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа произошли беспорядки. При столкновениях с израильскими силовиками были ранены более 50 палестинцев.
Причиной столкновений стало заявление президента США Дональда Трампа, который признал Иерусалим столицей Израиля. Штаты планируют перенести туда посольство из Тель-Авива.
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