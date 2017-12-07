Более 50 палестинцев ранены в столкновениях на западном берегу Иордана

7 декабря, 18:45
Фото: AP/Nasser Nasser
Более 50 палестинцев были ранены при столкновениях с израильскими силовиками. Беспорядки произошли 7 декабря на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.
Причиной столкновений стало заявление президента США Дональда Трампа, который признал Иерусалим столицей Израиля. Штаты планируют перенести туда посольство из города Тель-Авив.
"Сегодня у бригады Красного полумесяца на Западном берегу оказали помощь 49 раненым", – цитирует РИА Новости представителя палестинских служб. У пострадавших диагностировали огнестрельные ранения, травмы от резиновых пуль и симптомы отравления слезоточивым газом.
Представитель минздрава сектора Газа сообщил о трех пострадавших в стычках с военными, которые произошли на границах палестинского анклава.
Заявление президента США о признании Иерусалима столицей Израиля осудили главы многих государств, предрекая конфликты в регионе. В Кремле также выразили обеспокоенность этим решением. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решение не способствует какому-то продвижению в ближневосточном урегулировании, а наоборот, "приводит к расколу среди международного сообщества".
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