В Кремле отреагировали на решение США перенести посольство в Иерусалим

7 декабря, 17:11
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
В Кремле обеспокоены решением президента США Дональда Трампа перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вызывает обеспокоенность то, какая напряженность возникла в регионе после объявления американского президента господина Трампа", – цитирует Пескова ТАСС.
По словам Пескова, это решение не способствует какому-то продвижению в ближневосточном урегулировании, а наоборот, "приводит к расколу среди международного сообщества". Он подчеркнул, что далеко не все согласны с подобным решением президента США, поскольку перенос посольства вызывает острую реакцию в Рамалле и в целом среди палестинцев.
В среду Трамп выступил с заявлением о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда посольства из Тель-Авива.
Президент Владимир Путин планирует обсудить эту ситуацию с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. В МИД также заявили, что серьезно обеспокоены объявленным в Вашингтоне решением.
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