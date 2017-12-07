Путин обсудит с Эрдоганом решение США перенести посольство в Иерусалим

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Президент Владимир Путин обсудит в четверг по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом решение США перенести посольство из Иерусалима в Тель-Авив. Об этом сообщает ТАСС.

"Вечером мы ожидаем телефонный разговор с Эрдоганом. Главная тема – ситуация с ближневосточным урегулированием, которая сложилась после решения президента США о переносе диппредставительства Америки из Тель-Авива в Иерусалим", – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В МИД заявили, что Россия серьезно обеспокоена объявленным в Вашингтоне решением. В ведомстве отметили, что намерение Вашингтона угрожает урегулированию палестино-израильского конфликта и может негативно сказаться на ситуации в регионе. МИД призвал сохранять доступ всех верующих к святым местам Иерусалима.