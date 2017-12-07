Москва обеспокоена решением о переносе посольства США в Иерусалим

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Россия серьезно обеспокоена объявленным в Вашингтоне решением о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом в четверг заявили в МИД.

В дипломатическом ведомстве отметили, что намерение Вашингтона перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим угрожает процессу урегулирования палестино-израильского конфликта и может негативно сказаться на ситуации в ближневосточном регионе.

"В этой связи призываем все вовлеченные стороны проявить сдержанность и отказаться от действий, чреватых опасными и неконтролируемыми последствиями", – подчеркнули ведомстве.

В МИД добавили, что Россия выступает за обеспечение безопасного существования Израиля и палестинского государства на основе долгосрочного палестино-израильского урегулирования и призывает сохранять доступ всех верующих к Святым местам Иерусалима.