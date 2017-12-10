США могут проиграть войну России или Китаю – эксперты

10 декабря, 09:05
Фото: YAY/ТАСС
Эксперты научно-исследовательской корпорации RAND заявили, что позиции американских военных в Восточной Азии и Европе достаточно слабы и Соединенные Штаты могут проиграть войны с Китаем или с Россией. Об этом сообщает телеканал CNBC.
Авторы доклада отметили, что сейчас вызовы "в отношении интересов национальной безопасности" исходят от России и Китая. По их словам, угрозу также представляет растущий ядерный арсенал КНДР.
Эксперты подчеркнули, что Москва и Пекин в последние годы значительно усилили свои войска. "Силы США, при правдоподобных допущениях, могут проиграть следующую войну, в которой им придется сражаться. Даже несмотря на то, что они превосходят китайские вооруженные силы в соотношении 2,7 к 1 и российские – 6 к 1", – говорится в докладе.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал Америку нацией, которая победила в двух мировых войнах и поставила коммунизм на колени.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: