США могут проиграть войну России или Китаю – эксперты

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Эксперты научно-исследовательской корпорации RAND заявили, что позиции американских военных в Восточной Азии и Европе достаточно слабы и Соединенные Штаты могут проиграть войны с Китаем или с Россией. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Авторы доклада отметили, что сейчас вызовы "в отношении интересов национальной безопасности" исходят от России и Китая. По их словам, угрозу также представляет растущий ядерный арсенал КНДР.

Эксперты подчеркнули, что Москва и Пекин в последние годы значительно усилили свои войска. "Силы США, при правдоподобных допущениях, могут проиграть следующую войну, в которой им придется сражаться. Даже несмотря на то, что они превосходят китайские вооруженные силы в соотношении 2,7 к 1 и российские – 6 к 1", – говорится в докладе.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Америку нацией, которая победила в двух мировых войнах и поставила коммунизм на колени.