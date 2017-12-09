США выиграли две мировые войны и поставили коммунизм на колени – Трамп

9 декабря, 11:14
Фото: ТАСС/Dominique A. Pineiro\Zuma
Дональд Трамп назвал США нацией, которая победила в двух мировых войнах и поставила коммунизм на колени, сообщает РИА Новости.
"Мы нация, которая вырыла Панамский канал, выиграла две мировые войны, отправила человека на Луну и поставила коммунизм на колени", – заявил американский президент, выступая перед сторонниками во Флориде.
Первая мировая война началась в 1914 году и длилась почти до конца 1918 года. США держали нейтралитет, а войну Германии объявили только 6 апреля 1917 года. Поводом послужил инцидент, когда германская подводная лодка потопила плывший из США в Англию британский лайнер.
Во Второй мировой войне, длившейся с 1939 по 1945 годы, договоренность об открытии второго фронта в Западной Европе была достигнута между СССР, США и Великобританией в 1942 году. Правда, сделали это только в 1944 году.
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