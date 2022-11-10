Девушка с самыми большими губами в мире сообщила о планах поставить новый мировой рекорд

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25-летняя жительница Болгарии Андреа Иванова, являющаяся обладательницей самых больших губ в мире, хочет установить и другой рекорд. Об этом сообщает издание Mirror.

"У меня самые большие в мире губы и мне они очень нравятся! Я хочу поставить новый мировой рекорд, сделав самый длинный и острый подбородок", – пояснила девушка.

Иванова добавила, что, по мнению врачей, новый эксперимент с внешностью может закончиться для нее смертью, однако это не причина отказываться от задуманного.

Идеалом внешности для жительницы Болгарии стала кукла Bratz. Чтобы походить на нее, девушка перенесла порядка 30 операций, потратив свыше полумиллиона рублей.

"Я так мечтаю о рекорде, что буду бороться. Я далеко зашла и даже не хочу думать о том, сколько потратила денег", – заключила она.

Ранее стало известно, что страдающий ожирением трансгендер выиграл региональный конкурс "Мисс Америка". Недавно суд подтвердил право организаторов соревнований исключать из гонки трансгендеров, однако создатели конкурса "Мисс Америка" не возражали против участия "биологического мужчины в соревнованиях с женщинами".



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