Голландская компания до смерти напугала попугаев и получила штраф

15:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юля
В Нидерландах оштрафовали компанию по запуску воздушных шаров, которая до смерти напугала трех попугаев, сообщает издание Dutch News.
Компания из города Схейндел выплатит 68 тысяч евро в качестве компенсации коллекционеру попугаев. Среди погибших птиц была пара гиацинтовых ара стоимостью 40 тысяч евро и желтошейный амазон стоимостью 1 250 евро. В компенсацию включили также 14 тысяч евро за продажу потомства, которое птицы могли бы произвести на свет.
Инцидент произошел во время соревнований в марте 2017 года. Редкие птицы умерли от страха, когда воздушный шар пролетел всего в 50 метрах от их клетки и зажег основную горелку. Шум вызвал у птиц такой стресс, что они погибли.
Ранее ветеринары посоветовали владельцам крупных попугаев запирать их в клетку из-за деструктивных наклонностей. По словам специалистов, крупные попугаи стремятся разобрать любые предметы, до которых только могут добраться.
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