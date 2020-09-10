Голландская компания до смерти напугала попугаев и получила штраф

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В Нидерландах оштрафовали компанию по запуску воздушных шаров, которая до смерти напугала трех попугаев, сообщает издание Dutch News.

Компания из города Схейндел выплатит 68 тысяч евро в качестве компенсации коллекционеру попугаев. Среди погибших птиц была пара гиацинтовых ара стоимостью 40 тысяч евро и желтошейный амазон стоимостью 1 250 евро. В компенсацию включили также 14 тысяч евро за продажу потомства, которое птицы могли бы произвести на свет.

Инцидент произошел во время соревнований в марте 2017 года. Редкие птицы умерли от страха, когда воздушный шар пролетел всего в 50 метрах от их клетки и зажег основную горелку. Шум вызвал у птиц такой стресс, что они погибли.

Ранее ветеринары посоветовали владельцам крупных попугаев запирать их в клетку из-за деструктивных наклонностей. По словам специалистов, крупные попугаи стремятся разобрать любые предметы, до которых только могут добраться.