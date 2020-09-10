США оштрафовали "дочку" Deutsche Bank за нарушение "крымских санкций"

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Минфин США оштрафовал компанию Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA, дочернее предприятие немецкого Deutsche Bank) на более 582 тысяч долларов за нарушение санкций, введенных против России из-за Крыма.

По данным ведомства, банк через Соединенные Штаты провел крупный платеж, связанный с серией закупок мазута и включавший "имущественный интерес находившейся под санкциями нефтяной компании на Кипре".

Речь идет о компании IPP Oil Products (Cyprus) Limited, которая была включена в рестрикционный список, а сумма платежа, совершенного в августе 2015 года, составляла более 28 миллионов долларов.

Еще один эпизод связан с целой серией транзакций на общую сумму более 276,7 тысячи долларов, совершенных в 2015 году в интересах ОАО "Краснодарский региональный инвестиционный банк" (Крайинвестбанк), который попал под санкции.

При этом DBTCA не внес необходимую информацию в международную систему SWIFT и не ввел BIC (банковский идентификационный номер), что позволило обойти "фильтр" Минфина США для транзакций в долларах.

В этой связи указывается, что банк мог знать о санкциях в отношении компании, но не принял достаточных мер, чтобы исключить выгоду для нее. В результате кредитная организация согласилась выплатить штраф.

В июне Евросоюз продлил ограничения, введенные против Москвы в связи с присоединением Крыма, на год. Санкции включают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма, а также на инвестиции и туристические услуги на территории полуострова.