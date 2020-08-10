Американский певец заблудился на своем участке и вызвал на помощь полицию

20:59
Фото: facebook.com/kaneallenbrown
Американский кантри-певец Кейн Браун заблудился на собственном участке и вызвал на помощь полицию. Об этом он сообщил в своем Facebook-аккаунте.
В новое жилье, к которому прилегает территория в 30 акров (12 гектаров), он переехал недавно. Артист решил посмотреть его и сказал своей жене, что отлучится всего на полчаса.
"30 минут превратились в три часа. Пошел дождь, на улице потемнело, температура опустилась до 4 градусов", — написал Браун.
Он пояснил, что на прогулку по участку пошел с друзьями и оставил телефон в машине, а когда понял, что не может найти дорогу обратно, выяснилось, что у его спутников почти разрядились телефоны. Певец позвонил своему знакомому, но после того, как последний нашел компанию, тоже не смог найти обратный путь.
"Он и его приятель находят меня, после чего трое потерянных превращаются в пятерых потерянных. У него еще четверо друзей, которые разъезжают вокруг на Can-Am, а в них начинают стрелять. Девушка моего друга, у которой астма, начинает дико нервничать. Мы понимаем, что должны вытащить ее оттуда, я звоню копам. Они приезжают, слышат выстрелы и думают, что это мы стреляем в них. Мы кричим на них, пытаясь объяснить, что мы безоружны", – рассказал артист.
Он добавил, что история закончилась благополучно. Всем заблудившимся помогли вернуться домой.
Ранее в Подмосковье за три дня заблудились более 100 грибников. Среди заблудившихся больше пенсионеров, которые утверждают, что знают лес, как никто другой.
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