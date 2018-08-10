Новая Зеландия отказалась от использования одноразовых пластиковых пакетов

10 августа, 13:59
Фото: depositphotos/nito103
Новая Зеландия прекратит использовать одноразовые пластиковые пакеты. Об этом сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.
По ее словам, использование сотни миллионов одноразовых пластиковых пакетов в итоге загрязняют прибрежную и морскую среду и причиняют серьезный вред всем видам морской жизни.
"Все это при том, что есть реальная альтернатива для потребителей и бизнеса", – цитирует ее "Газета.ру".
Помощник министра окружающей среды Юджени Сейдж добавила, что власти помогут ритейлерам перейти на другой вид упаковки.
В мае пластиковый пакет обнаружили на дне Марианской впадины – на глубине более десяти километров. Неожиданную находку сделали участники проекта Японского агентства наук и технологий по изучению земли и моря JAMSTEC.
Обнаружение пакета на дне Марианской впадины наглядно свидетельствует о масштабах загрязнения океана. За 30 лет существования проекта его участники нашли в общей сложности более трех тысяч единиц мусора в океанских глубинах. По словам ученых, более трети всех инородных находок приходится на мелкие частицы пластика от одноразовых упаковок.
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