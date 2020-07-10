Храм Гроба Господня в Иерусалиме снова закрыли из-за COVID-19

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Иерусалимский храм Воскресения Христова опять решили закрыть для посещения. Данное решение связано с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции, передает канал "Аль-Арабия".

Храм Гроба Господня временно будет недоступен на фоне опасений из-за вероятного распространения COVID-19. Его открывали для посетителей 24 мая после двухмесячного карантина. Данный режим действовал из-за пандемии.

После открытия в храме могли одновременно находиться только 50 человек. Кроме того, верующим предписали ношение защитных масок, а также соблюдение дистанции в два метра. Был установлен запрет на прикасание к камням, иконам, а также другим объектам, расположенным в помещении.

Ранее сообщалось, что храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня. Максимально допустимая вместимость составит 1 человек на 4 квадратных метра площади.