Кинорежиссер Тинто Брасс госпитализирован в Риме

Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс был госпитализирован. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии римской больницы "Сант-Андреа", сообщает газета Corriere della Sera.

По словам супруги Брасса, накануне вечером мэтр эротического кино почувствовал резкий скачок температуры. Его срочно госпитализировали. Медики оценивают состояние 86-летнего режиссера как тяжелое. "Врачи проводят обследование, сейчас очень тонкая ситуация, он должен находиться под наблюдением", – рассказала изданию жена режиссера Катерина Варци.

В 2010 году у Тинто Брасса произошло кровоизлияние в мозг. Оправившись, кинорежиссер вернулся к обычной деятельности и вел работу над новым фильмом.

Свою карьеру в кино Тинто Брасс начал как постановщик интеллектуальных психологических фильмов. Однако всемирную известность ему принесли эротические картины. В этом жанре режиссер снял такие ленты, как "Калигула", "Салон Китти", "Миранда" и "Подглядывающий".

Ранее сообщалось о госпитализации Алена Делона. По данным СМИ, французский актер был доставлен в американский госпиталь в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен. Ассистент Делона уточнил, что речь шла об обычном обследовании.