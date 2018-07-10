В Греции обнаружили старейший из известных фрагментов "Одиссеи"

10 июля, 18:42
Фото: ТАСС/Zuma/Zhang Nan
Археологи обнаружили глиняный черепок с записью нескольких строк "Одиссеи" в Греции. Минкультуры страны предположило, что находка может стать старейшим из известных фрагментов гомеровского эпоса, передает РИА Новости.
Экспедиция на Олимпии проводилась под руководством греческих и немецких ученых. В одном из крупнейших святилищ древней Греции на Пелопоннесе исследователи обнаружили черепок и 13 строками из XIV песни "Одиссеи", в которых царь Итаки, уже прибывший на родной остров, обращается к свинопасу Эвмею.
По предположению археологов, найденный фрагмент относится к III веку нашей эры, эпохе римского владычества над Грецией. Исходя из этого, он является старейшим из всех известных на сегодняшний день.
Ранее археологам удалось обнаружить статую в самой первой пирамиде Египта. Бронзовую фигуру бога Осириса нашли у западного склона сооружения.
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