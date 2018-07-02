Археологи нашли статую в самой первой пирамиде Египта

Фото: Ministry of Antiquities of Egypt/Luxor Times
Археологи сделали новое открытие, обследуя ступенчатую пирамиду Джосера, которая считается самой древней каменной усыпальницей египетских правителей. Там они обнаружили бронзовую статую бога Осириса, сообщает Luxor Times.
Как рассказал глава Высшего совета Египта по делам древностей Мустафа Вазири, статую нашли у западного склона пирамиды. Расчищая песчаные завалы, специалисты заметили ее в щели между каменными блоками. По словам ученого, изваяние изображает древнеегипетского бога подземного мира и возрождения Осириса. В одной руке он держит перо, а в другой – скипетр, добавил Вазири.
Археологи предположили, что статую изготовили не во времена фараона Джосера, для которого была построена пирамида, а гораздо позднее. Как пояснили ученые, в щели между камнями каменное изображение Осириса оказалось не случайно: статую положили туда жрецы. По мнению египтологов, таким образом они хотели увековечить связь между Осирисом и пирамидой – "вратами" в рай.
Ученые впервые начали систематические раскопки на территории пирамиды Джосера в 1926 году. Археологические работы там продолжаются до сих пор.
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