"360": небо над Киевом заволокло черным дымом

Фото: телеграм-канал SHOT

Небо над Киевом заволокло черным дымом, сообщает телеканал "360" со ссылкой на украинские СМИ.

До этого в Киеве, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой и Черниговской областях объявлялась воздушная тревога, передает "Радио 1".

Также на последствия ночных пожаров в своем телеграм-канале пожаловалась депутат Верховной рады Ирина Геращенко. Она уточнила, что в Киеве до сих пор чувствуется запах дыма.

Ранее, в ночь на 9 июня, российские военные ударили по украинскому аэродрому тактической авиации. Военный объект находится в районе Дубно в Ровненской области. Массированный удар был нанесен высокоточным оружием в ответ на террористические атаки киевского режима.

Также в ту ночь российские войска при помощи высокоточного оружия и беспилотников ударили по заводам, где производили украинскую военную технику и собирали ударные БПЛА.

