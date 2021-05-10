Мужчина погиб при стрельбе у аэропорта Ванкувера

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Один человек погиб в результате стрельбы у главного терминала аэропорта канадского Ванкувера. Об этом информирует местная полиция в официальном Twitter.

Shooting outside YVR Intern’l depart's @3PM . 1 male victim. #RichmondRCMP intercepted getaway veh & were shot at by sus's.

Officers not hurt. Sus's outstanding.

YVR Ops back to normal.

Sea Island Way shut down No. 3 Rd to Sexmith Rd.#IHIT handling any further queries. pic.twitter.com/5bTP0G95Qo — Richmond RCMP (@RichmondRCMP) May 10, 2021

Жертвой стрельбы стал мужчина. По последним данным, поиск подозреваемых продолжается. При этом аэропорт работает в штатном режиме.

"Аэропорт открыт и безопасен для сотрудников и тех, кто оправляется в путешествие", – сообщает пресс-служба воздушной гавани в Twitter.

Ранее не менее шести человек стали жертвами стрельбы в американском городе Колорадо-Спрингс в штате Колорадо. Инцидент случился на вечеринке в честь дня рождения.

По факту случившегося было открыто расследование. Мотивы стрелка неизвестны.