Мужчина погиб при стрельбе у аэропорта Ванкувера

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Фото: depositphotos/jovannig
Один человек погиб в результате стрельбы у главного терминала аэропорта канадского Ванкувера. Об этом информирует местная полиция в официальном Twitter.
Shooting outside YVR Intern’l depart's @3PM . 1 male victim. #RichmondRCMP intercepted getaway veh & were shot at by sus's.— Richmond RCMP (@RichmondRCMP) May 10, 2021
Officers not hurt. Sus's outstanding.
YVR Ops back to normal.
Sea Island Way shut down No. 3 Rd to Sexmith Rd.#IHIT handling any further queries. pic.twitter.com/5bTP0G95Qo
Жертвой стрельбы стал мужчина. По последним данным, поиск подозреваемых продолжается. При этом аэропорт работает в штатном режиме.
"Аэропорт открыт и безопасен для сотрудников и тех, кто оправляется в путешествие", – сообщает пресс-служба воздушной гавани в Twitter.
Ранее не менее шести человек стали жертвами стрельбы в американском городе Колорадо-Спрингс в штате Колорадо. Инцидент случился на вечеринке в честь дня рождения.
По факту случившегося было открыто расследование. Мотивы стрелка неизвестны.
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