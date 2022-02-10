Глава полиции Лондона подала в отставку из-за расследования вечеринок Джонсона

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Глава полиции Лондона Крессида Дик подала в отставку из-за расследований вечеринок премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время пандемии коронавируса.

Дик заявила, что мэр города Садик Хан утратил доверие к руководству полиции.

"Он не оставил мне иного выбора, кроме как уйти с поста комиссара службы столичной полиции", – приводит ее слова РИА Новости.

Ранее Борис Джонсон извинился перед согражданами за вечеринки в его резиденции в период карантина по коронавирусу. Премьер-министр Великобритании подчеркнул, что необходимо вынести уроки из произошедшей ситуации.

Сообщения о вечеринках в правительственной резиденции во время локдауна в Великобритании появились в декабре 2021 года. Расследованием ситуации занялся в том числе Скотланд-Ярд.

