Дамаск назвал ответственных за атаки на авиабазу Хмеймим

10 января, 08:53
Фото: ТАСС/Zuma/Ammar Safarjalani
В министерстве обороны Сирии считают, что за нападениями на российскую авиабазу Хмеймим стоит запрещенная в РФ организация "Джебхат ан-Нусра", передает газета "Известия".
По данным военного ведомства, именно эта группировка контролирует районы, откуда и осуществлялись атаки. В российском Минобороны также подозревают боевиков именно этой группировки.
По словам руководителя отдела информации политического управления Минобороны Сирии, бригадного генерала Самира Сулеймана, "Джебхат ан-Нусра" использует любые методы, чтобы остановить успешное наступление на позиции боевиков в Идлибе, которое ведет сирийская армия при поддержке российских военных.
Он подчеркнул, что в настоящее время эта группировка полностью контролирует Идлиб, а также области, граничащие с другими провинциями, в том числе Латакией, откуда были совершены нападения на российскую базу. Также он напомнил, что "Нусра" получает помощь от США.
Такого же мнения придерживается депутат сирийского парламента от правящей Партии арабского социалистического возрождения (БААС) и ветеран нынешней войны Муханнад Али аль-Хадж Али. По его мнению, причиной нападения стали продвижения сирийской армии при поддержке российских ВКС с северо-востока провинции Хама в направлении провинции Идлиб.
Он отметил, что за последние дни террористы потеряли контроль над более чем 90 населенными пунктами, и из-за сложного положения они проводят подобные атаки. Также, по его словам, беспилотники, которые осуществили нападение, вероятно, получены от США, поскольку те имеют большой опыт в производстве такого рода аппаратов.
Боевики напали на российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников 6 января. В Минобороны РФ считают, что беспилотники вылетели из района на юго-западе зоны деэскалации "Идлиб". Этот район находится под контролем "умеренной" оппозиции.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: