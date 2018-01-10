Дамаск назвал ответственных за атаки на авиабазу Хмеймим

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В министерстве обороны Сирии считают, что за нападениями на российскую авиабазу Хмеймим стоит запрещенная в РФ организация "Джебхат ан-Нусра", передает газета "Известия".

По данным военного ведомства, именно эта группировка контролирует районы, откуда и осуществлялись атаки. В российском Минобороны также подозревают боевиков именно этой группировки.

По словам руководителя отдела информации политического управления Минобороны Сирии, бригадного генерала Самира Сулеймана, "Джебхат ан-Нусра" использует любые методы, чтобы остановить успешное наступление на позиции боевиков в Идлибе, которое ведет сирийская армия при поддержке российских военных.

Он подчеркнул, что в настоящее время эта группировка полностью контролирует Идлиб, а также области, граничащие с другими провинциями, в том числе Латакией, откуда были совершены нападения на российскую базу. Также он напомнил, что "Нусра" получает помощь от США.

Такого же мнения придерживается депутат сирийского парламента от правящей Партии арабского социалистического возрождения (БААС) и ветеран нынешней войны Муханнад Али аль-Хадж Али. По его мнению, причиной нападения стали продвижения сирийской армии при поддержке российских ВКС с северо-востока провинции Хама в направлении провинции Идлиб.

Он отметил, что за последние дни террористы потеряли контроль над более чем 90 населенными пунктами, и из-за сложного положения они проводят подобные атаки. Также, по его словам, беспилотники, которые осуществили нападение, вероятно, получены от США, поскольку те имеют большой опыт в производстве такого рода аппаратов.

Боевики напали на российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников 6 января. В Минобороны РФ считают, что беспилотники вылетели из района на юго-западе зоны деэскалации "Идлиб". Этот район находится под контролем "умеренной" оппозиции.