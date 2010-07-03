Крупнейшую частную коллекцию виски выставят на аукцион в 2020 году

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Крупнейшая частная коллекция виски, в которой насчитывается около четырех тысяч бутылок, уйдет с молотка в 2020 году, говорится на сайте онлайн-аукциона Whisky Auctioneer.

Коллекция принадлежала американскому бизнесмену Ричарду Гудингу, который умер в 2014 году. Гудинг более 20 лет коллекционировал бутылки виски, что стало его страстью.

"Собиравшаяся более 20 лет, коллекция состоит из более 3,9 тысячи редких и примечательных виски, среди них самая большая частная коллекция The Macallan, Bowmore и Springbank", – говорится на сайте аукциона.

Уточняется, что в коллекцию входят виски, выпускавшиеся на давно потерянных перегонных заводах Шотландии марок Stormness и Dallas Dhu, некоторые из них никогда не выставлялись на аукцион.

Наиболее ценными считаются бутылки шотландского виски The Macallan 1926 года.

Ранее на устроенных аукционом Christie"s торгах бутылка виски The Macallan ушла с молотка за 1,2 миллиона фунтов стерлингов или 1 миллион 528 тысяч 800 долларов.

Бутылка, в которую разлили произведенный виски в 1986 году, была вручную расписана ирландским художником Майклом Диллоном. По словам директора по продажам винной продукции аукционного дома Christie"s Тима Триптри, продажа бутылки за такую цену – это прямое свидетельство прочности позиций данного рынка.

Виски The Macallan коллекции 1926 года разливали и в бутылки, расписанные другими классиками современной живописи. Среди них итальянец Валерио Адами и англичанин Питер Блейк.

