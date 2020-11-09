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В мире

16:57

В Карабахе заявили о приближении азербайджанских военных к Степанакерту

за рубежом

Фото: ТАСС/AP

Азербайджанские ВС приближаются к Степанакерту, заявил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян.

"Если хотим, чтобы Шуши вновь стал нашим, был сохранен Арцах, нужно приложить все усилия для организации надежной обороны Степанакерта и других направлений линии фронта. Это реальный и надежный залог успеха", – написал Погосян в Facebook.

Ранее он заявил, что город Шуши находится полностью вне контроля карабахских сил.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские военные взяли под свой контроль город Шуши в Нагорном Карабахе. В то же время представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг эти сообщения. Он заявил, что бои в Шуши продолжаются и там по-прежнему стоят бойцы Армии обороны Нагорного Карабаха.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха, исторически населенного армянами, с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики.

Города Шуши и Мартуни в Карабахе подверглись ударам

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