Украинский Playboy перестанут издавать с 1 января следующего года

13:21
Фото: ТАСС/dpa/Peter Kneffel
Украинская версия Playboy перестанет выходить в стране с 1 января 2023 года. Об этом рассказал совладелец издания в Украине Александр Шевченко.
"С 01.01.2023 Playboy Украина прекратит свое существование. Решение центрального офиса. Причину никто не объяснил. Говорить плохо о партнерах не в моих правилах. Из РФ Playboy не ушел. Из Украины ушел", – отметил Шевченко в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в России).
Позднее в интервью украинскому изданию он заявил, что в центральном офисе журнала назвали смену направления деятельности как причину закрытия. Теперь Playboy будут выпускать мерч – футболки с фирменным логотипом, написали в ТАСС.
Кроме того, он также считает, что реальная причина закрытия Playboy Украина заключается в выпуске, который посвятили военному конфликту в стране.
"Так нельзя было делать", – заключил Шевченко.
Ранее сообщалось, что одна из крупнейших звукозаписывающих компаний мира Sony Music Group окончательно покидает рынок РФ. Представители компании решение объяснили разрушительным гуманитарным воздействием спецоперации на Украину, а также усиливающимися антироссийскими санкциями.
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