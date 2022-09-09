Украинский Playboy перестанут издавать с 1 января следующего года

Фото: ТАСС/dpa/Peter Kneffel

Украинская версия Playboy перестанет выходить в стране с 1 января 2023 года. Об этом рассказал совладелец издания в Украине Александр Шевченко.

"С 01.01.2023 Playboy Украина прекратит свое существование. Решение центрального офиса. Причину никто не объяснил. Говорить плохо о партнерах не в моих правилах. Из РФ Playboy не ушел. Из Украины ушел", – отметил Шевченко в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в России).

Позднее в интервью украинскому изданию он заявил, что в центральном офисе журнала назвали смену направления деятельности как причину закрытия. Теперь Playboy будут выпускать мерч – футболки с фирменным логотипом, написали в ТАСС.

Кроме того, он также считает, что реальная причина закрытия Playboy Украина заключается в выпуске, который посвятили военному конфликту в стране.

"Так нельзя было делать", – заключил Шевченко.

Ранее сообщалось, что одна из крупнейших звукозаписывающих компаний мира Sony Music Group окончательно покидает рынок РФ. Представители компании решение объяснили разрушительным гуманитарным воздействием спецоперации на Украину, а также усиливающимися антироссийскими санкциями.