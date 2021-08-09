Власти Британии обратятся к военным из-за дефицита продуктов в магазинах – СМИ

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Правительство Великобритании намерено обратиться за помощью к армии из-за перебоев с поставками еды в супермаркеты. Об этом сообщает газета Daily Mail.
Уточняется, что запрос военным с просьбой прислать порядка двух тысяч водителей из Королевского логистического корпуса для развоза в супермаркеты еды и медикаментов будет сделан в ближайшее время.
О нехватке в стране 100 тысяч водителей грузовиков Ассоциация автоперевозчиков предупредила еще в конце июля. Отмечается, что это возникло из-за того, что многие покинули Великобританию после Brexit, а принять на работу новых водителей пока нет возможности, поскольку они ожидают сдачи теста на права. По данным газеты, этот процесс усложняется из-за вызванного пандемией локдауна.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия начала разбирательство во Всемирной торговой организации с РФ. Уточняется, что с 2015 года Россия за счет различных ограничений и стимулов постепенно расширила свою политику импортозамещения. Они направлены на замену иностранных товаров и услуг в закупочных контрактах некоторых связанных с государством организаций, а также юридических лиц в инвестиционных проектах, финансируемых государством. Убытки от таких шагов в 2019 году оцениваются в 290 миллиардов евро.
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