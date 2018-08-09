В посольстве РФ назвали новые санкции США "драконовскими"

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В российском посольстве в Вашингтоне отреагировали на новые санкции США против России. Дипломаты назвали их "драконовскими".

"8 августа нашему советнику-посланнику в Госдепартаменте были объявлены новые "драконовские" санкции под надуманным предлогом "использования правительством Российской Федерации" нервно-паралитического вещества "Новичок" против гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери. Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало", – цитирует комментарии дипмиссии РИА Новости.

При этом в российском посольстве подчеркивают, что американская сторона не дает никаких объяснений, а на уточняющие вопросы вместо ответа ссылается на конфиденциальность.

В посольстве России в США призвали американских коллег обнародовать переписку между двумя ведомствами по вопросу санкций из-за дела Скрипалей.

Дипломаты в очередной раз заявляют, что Россия настаивает на транспарентном расследовании инцидента в британском Солсбери и наказании виновных.

Ранее в среду госдепартамент объявил, что с 22 августа Вашингтон вводит новые санкции против Москвы из-за якобы использования Россией химоружия в Солсбери.

Ограничительные меры будут состоять из двух пакетов. Первый вступит в силу через 15 дней. Согласно ему, поставка в РФ продукции двойного назначения окажется под запретом.

Сдерживающие меры второго пакета, предполагающие снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта, могут ввести через 90 дней.

Экс-полковника ГРУ и его дочь пытались отравить 4 марта. Великобритания обвиняет Россию в причастности к нападению. Предполагается, что в покушении участвовали две группы киллеров – перевозчики яда и исполнители отравления.

Кроме того, Скотланд-Ярд составил фоторобот главной подозреваемой. Его якобы получили с записей камер видеонаблюдения. Сообщалось также, что Лондон запросит выдачу двух россиян, подозреваемых по делу.

Россия отрицает участие в покушении и требует допуска правоохранителей к расследованию.