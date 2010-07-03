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09:02

Президент Бразилии отверг возможность военного вмешательства в Венесуэлу

за рубежом политика

09:02

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Фото: ТАСС/Zuma

Президент Бразилии Жаир Болсонару отверг идею военного вмешательства в венесуэльский внутриполитический кризис. Он также не исключил возможности начала гражданской войны в соседней стране.

"Здесь нужно помнить о партизанах. Этому способствуют топографические характеристики местности. Трудно предположить, сколько времени может потребоваться для того, чтобы справиться с такой ситуацией", – цитирует ТАСС политика.

Лидер Бразилии отметил, что конфликт следует решать с помощью санкций. "Возможно, с помощью экономического эмбарго удастся добиться свержения правительства. Мы не должны допустить, чтобы Венесуэла превратилась в новую Кубу или Северную Корею", – резюмировал Болсонару.

Ранее в МИД Бразилии заявили, что российские военнослужащие должны покинуть Венесуэлу, поскольку это чревато для страны последствиями. По мнению дипломатов, ситуация приведет к усугублению социально-экономического кризиса в стране.

Последние несколько лет в Венесуэле продолжается острый социально-экономический кризис, сопровождающийся инфляцией, нехваткой продовольствия и медикаментов. В конце января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Гуаидо поддержали США, многие страны Южной Америки и Европы. Россия, Турция, Мексика, ЮАР, Китай и Иран выступают в поддержку Николаса Мадуро.

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