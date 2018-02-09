Трамп намерен разрешить публикацию служебной записки демократов по делу РФ

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Президент США Дональд Трамп намерен разрешить публикацию служебной записки, подготовленной законодателями-демократами по приписываемому России вмешательству в американские выборы 2016 года.

"Мы планируем опубликовать письмо", – сказал глава Белого дома, передает ТАСС.

Демократы подготовили свой документ в противовес записке однопартийцев Трампа в Конгрессе, которые обвинили сотрудников ФБР и министерства юстиции США в неправомерных действиях в ходе разбирательства по поводу предполагаемого вмешательства России в предвыборную кампанию в США.

Расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы проводят ФБР и комитеты по разведке Конгресса. В середине мая 2017-го года Минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства.

Ранее стало известно, что Мюллер в рамках расследования "российского дела" собирается допросить Трампа. В частности, Мюллера интересуют увольнение экс-главы ФБР Джеймса Коми и отставка экс-помощника по нацбезопасности Майкла Флинна. Трамп заявил, что готов дать показания.