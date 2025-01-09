Мэр итальянского Белькастро запретил жителям болеть из-за отсутствия больницы

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Мэр итальянского Белькастро Антонио Торкья запретил местным жителям болеть из-за отсутствия больницы в городе. По его словам, он выпустил такое заявление, чтобы привлечь внимание СМИ к проблеме, пишет ТАСС.

Он попросил граждан избегать "любого заражения и заболевания, которое предполагает оказание медицинской помощи, особенно срочной".

Затем он сам признался, что это была провокация, которую ему пришлось совершить, чтобы его сообщение через СМИ дошло до региональных властей.

В Белькастро, где проживают 1,3 тысячи человек, большинство из которых – пожилые граждане, нет ни одной больницы. Единственный медицинский пункт работает нерегулярно. Кроме того, там нет необходимого оборудования. Ближайшая служба спасения находится в 40 минутах от населенного пункта, а пункт скорой помощи – в 45 километрах.

Торкья рассказал, что отправляет жалобы уже давно, однако регион не отвечает на его запросы. Он также заявил, что готов направить обращение в прокуратуру.

Между тем в других итальянских городах наблюдается достойный уровень медицины. Например, кардиохирурги впервые провели успешную операцию по пересадке бьющегося сердца в больнице города Падуя. Новая технология обеспечивает ускоренное восстановление функций сердца, а также улучшение его послеоперационной производительности.