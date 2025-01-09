ECNS: магазины с фальшивыми товарами из России нашли в Шанхае

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В Шанхае были проверены 47 магазинов, предлагающих товары из России. В результате некоторые из них были закрыты из-за отсутствия необходимых разрешений и регистрации. Об это сообщает ECNS.

Часть магазинов должны будут промаркировать продукцию, поскольку значительная ее часть была произведена в Китае. Кроме того, специалисты оценили уровень подготовки персонала в этих торговых точках и проанализировали оформление витрин.

После проверки выяснилось, что некоторые магазины выдавали себя за "национальные павильоны", хотя не имели на это права. В других магазинах доля российских товаров была меньше, но они представлялись как "магазины русских товаров".

Издание отметило, что в связи с этим местные власти ввели систему учета и маркировки товаров для контроля за их происхождением. Это позволяет легко идентифицировать товары, произведенные в стране и импортированные из других государств.

Представитель управления по контролю за рынками района Хуанпу в Шанхае Чжан Шуян рассказал, что на продукции из Китая часто можно увидеть этикетки на русском языке, что затрудняет определение места производства для покупателей. Хотя некоторые магазины уже исправили эту ситуацию, обман потребителей все еще существует, обратил внимание Шуян.

Китайский аналитик Чжу Даньпэн утверждает, что некоторые торговые точки занимаются экспортом китайских товаров в Россию с целью их последующей перепродажи под видом российских. В долгосрочной перспективе успех таких магазинов будет зависеть от качества товаров и их происхождения.

Ранее сообщалось, что супермаркет, который находится на границе между Финляндией и Россией и пользуется спросом у россиян, должен был закрыться 29 декабря прошлого года. Причины закрытия торговой точки не раскрывались. Магазин находился рядом с пунктом пропуска "Ваалимаа – Торфяновка" на территории Финляндии.