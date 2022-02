Ученые сообщили об опасности ибупрофена для мужчин

Фото: ТАСС/ DPA/Jochen Eckel

Ученые из Копенгагенского университета пришли к выводу, что ибупрофен может вызвать бесплодие у мужчин. Результаты исследований популярного болеутоляющего были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Как передает РИА Новости, ученые провели эксперимент с участием 31 мужчины в возрасте от 18 до 35 лет. Разделив их на две группы, исследователи давали представителям первой группы 600 миллиграммов (три таблетки) ибупрофена ежедневно в течение шести недель, а тем, кто оказался во второй группе, – плацебо.

Через 14 дней у мужчин из первой группы обнаружили усиленную выработку лютеинизирующего гормона, который влияет на синтез тестостерона. По словам ученых, чрезмерная концентрация этого гормона приводит в действие компенсаторные механизмы, что, в свою очередь, ведет к снижению выработки тестостерона и бесплодию.

Как пояснили исследователи из Копенгагенского университета, испытуемые получали ибупрофен в умеренных дозах, и отрицательные последствия у них проявились не так сильно. Тем не менее, те, кто принимает ибупрофен регулярно и в больших количествах, должны соблюдать осторожность, рекомендовали ученые.