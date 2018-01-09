Ученые сообщили об опасности ибупрофена для мужчин

9 января, 17:34
Фото: ТАСС/ DPA/Jochen Eckel
Ученые из Копенгагенского университета пришли к выводу, что ибупрофен может вызвать бесплодие у мужчин. Результаты исследований популярного болеутоляющего были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Как передает РИА Новости, ученые провели эксперимент с участием 31 мужчины в возрасте от 18 до 35 лет. Разделив их на две группы, исследователи давали представителям первой группы 600 миллиграммов (три таблетки) ибупрофена ежедневно в течение шести недель, а тем, кто оказался во второй группе, – плацебо.
Через 14 дней у мужчин из первой группы обнаружили усиленную выработку лютеинизирующего гормона, который влияет на синтез тестостерона. По словам ученых, чрезмерная концентрация этого гормона приводит в действие компенсаторные механизмы, что, в свою очередь, ведет к снижению выработки тестостерона и бесплодию.
Как пояснили исследователи из Копенгагенского университета, испытуемые получали ибупрофен в умеренных дозах, и отрицательные последствия у них проявились не так сильно. Тем не менее, те, кто принимает ибупрофен регулярно и в больших количествах, должны соблюдать осторожность, рекомендовали ученые.
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