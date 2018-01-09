В Сирии считают, что Израиль ударами по стране поддерживает террористов

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Ракетными ударами по армии Сирии Израиль в очередной раз подтверждает свою поддержку террористических группировок. Такое заявление сделало командование сирийской армии.

"Израильская агрессия вновь подтверждает поддержку террористических группировок в Сирии и является тщетной попыткой поднять упаднические настроения, связанные с болезненными (для боевиков) поражениями в районе Харасты в восточном пригороде Дамаска и стремительными победами армии в Идлибе", – говорится в заявлении, передает РИА Новости.

Командование армии САР заявило, что Израиль в ночь на вторник трижды атаковал военные объекты в пригороде Дамаска.

Ранее 7 января десятки человек погибли и получили ранения в результате серии взрывов в городе Идлиб в Сирии. Террористы подорвали заминированный автомобиль на улице рядом с супермаркетом. Еще один заминированный автомобиль взорвался у штаба одной из радикальных группировок, действующих на территории провинции Идлиб.

Влияние в городах и поселениях провинции Идлиб делят между собой радикальные группировки, в том числе запрещенная в России террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра".