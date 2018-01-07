Десятки человек погибли в результате серии взрывов в сирийском Идлибе

7 января, 23:41
Фото: ТАСС/Abdulmonam Eassa/Barcroft Images
Десятки человек погибли и получили ранения в результате серии взрывов в городе Идлиб в Сирии.
По данным ливанского телеканала "Аль-Маядин", террористы подорвали заминированный автомобиль на улице рядом с супермаркетом, передает РИА Новости.
Уточняется, что машина была начинена несколькими тоннами взрывчатки.
Еще один заминированный автомобиль взорвался у штаба одной из радикальных группировок, действующих на территории провинции Идлиб. Согласно информации Анатолийского агентства, сообщает ТАСС, прогремело в общей сложности четыре взрыва. Пострадавших доставили в городскую больницу. Сведений об их состоянии нет.
Отмечается, что влияние в городах и поселениях провинции Идлиб делят между собой радикальные группировки, в том числе запрещенная в России террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра". Из-за успешного наступления сирийской армии на юге провинции растет число вооруженных стычек между бандами, в ходе которых гибнут и мирные граждане.
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