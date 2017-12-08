Японское правительство утвердило отречение императора Акихито

8 декабря, 14:38
Фото: Фото: ТАСС/YAY/Awe Inspiring Images
Император Японии Акихито отречется от престола 30 апреля 2019 года. Такое решение 7 декабря утвердило правительство Японии. Старший сын Акихито, наследный принц Нарухито взайдет на престол 1 мая 2019 года.
В последний раз император Японии отрекался от престола в 1817 году. Дату первого за 200 лет отречения императора Японии выбрали на заседании специального совета 1 декабря, передает ТАСС. В заседании участвовали премьер-министр Синдзо Абэ, генсек кабмина Есихидэ Суга, председатели обеих палат парламента, председатель Верховного суда и отдельные члены императорского двора.
"Совет полагает, что применение [специального закона об отречении] должно произойти 30 апреля 2019 года", – говорится в документе, опубликованном на сайте Управления императорского двора.
Ранее закон не предусматривал прижизненное отречение императора от престола. Однако в августе 2016 года Акихито в обращении к нации пожелал отречься от престола, учитывая свой преклонный возраст. Впрочем, напрямую он этого не произнес.
Акихито родился 23 декабря 1933 года. В конце 50-х годов XX века он женился на девушке по имени Митико, не имевшей никакого отношения к кругу высшей придворной знати. Акихито познакомился с ней на теннисном корте.
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