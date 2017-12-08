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Первая фаза переговоров по Brexit завершилась, заявила Еврокомиссия.

15 декабря Европейский совет должен решить, достигнут ли существенный прогресс по вопросу. После этого станет возможным переход ко второй фазе переговоров, говорится в заявлении. Итоги переговоров представят на утверждение Европейскому совету – саммиту ЕС 14–15 декабря.

Информацию подтвердил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. По его словам, был достигнут прорыв, решающий прогресс. Компромисс стал результатом сложных переговоров. "По Ирландии: ЕС сделал своим приоритетом защиту результатов соглашений об урегулировании в Северной Ирландии. Нам еще предстоит много сделать, однако мы готовы добиться отсутствия жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландии", – заявил Юнкер.

На предыдущей встрече Юнкер и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не смогли достичь договоренности по Brexit. Однако тогда он отметил, что это не провал и прогресс еще будет. При этом в ЕС поясняли, что готовы к неудачному сценарию переговоров.

Решение о выходе Великобритании из состава ЕС жители страны приняли на референдуме летом 2016 года. Процедуры по Brexit начались 29 марта 2017 года. Согласно Лиссабонскому договору о выходе из ЕС, завершиться они должны спустя два года – 29 марта 2019 года.