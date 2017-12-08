8 декабря, 10:52
Фото: ТАСС/PA Images/Brian Lawless
Первая фаза переговоров по Brexit завершилась, заявила Еврокомиссия.
15 декабря Европейский совет должен решить, достигнут ли существенный прогресс по вопросу. После этого станет возможным переход ко второй фазе переговоров, говорится в заявлении. Итоги переговоров представят на утверждение Европейскому совету – саммиту ЕС 14–15 декабря.
Информацию подтвердил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. По его словам, был достигнут прорыв, решающий прогресс. Компромисс стал результатом сложных переговоров. "По Ирландии: ЕС сделал своим приоритетом защиту результатов соглашений об урегулировании в Северной Ирландии. Нам еще предстоит много сделать, однако мы готовы добиться отсутствия жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландии", – заявил Юнкер.
На предыдущей встрече Юнкер и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не смогли достичь договоренности по Brexit. Однако тогда он отметил, что это не провал и прогресс еще будет. При этом в ЕС поясняли, что готовы к неудачному сценарию переговоров.
Решение о выходе Великобритании из состава ЕС жители страны приняли на референдуме летом 2016 года. Процедуры по Brexit начались 29 марта 2017 года. Согласно Лиссабонскому договору о выходе из ЕС, завершиться они должны спустя два года – 29 марта 2019 года.
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