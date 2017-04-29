Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля 2017, 17:11

В мире

ЕС готов к сценарию неудачных переговоров о Brexit

Фото: Zuma/ТАСС/Aurore Belot

Евросоюз готов к тому, что переговоры о выходе Великобритании из состава ЕС (Brexit), могут пройти неудачно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на указания по ведению переговоров о Brexit, одобренных саммитом.

В документах сказано, что ЕС готов справиться с ситуацией, если дискуссия зайдет в тупик.

Главным для союза будет сохранение прав граждан ЕС и Великобритании, затронутых Brexit. Речь идет о европейцах, живущих в Соединенном Королевстве и британцах, живущих на территории Евросоюза. Обе стороны должны будут гарантировать им постоянные виды на жительство после пяти лет легального пребывания на своей территории.

Летом 2016 года в Великобритании прошел референдум, в ходе которого жители Королевства проголосовали за выход из Евросоюза.

Процедуру Brexit официально запустили в конце марта 2017 года. В начале апреля депутаты Европарламента одобрили резолюцию, в которой обозначены условия для выхода страны из ЕС.

Великобритания Евросоюз Brexit жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика