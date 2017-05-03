Форма поиска по сайту

03 мая 2017, 16:59

В мире

Еврокомиссия назвала дату выхода Британии из ЕС

Фото: Zuma/ТАСС/Aurore Belot

Великобритания должна выйти из Евросоюза до 30 марта 2019 года. Об этом говорится в решении совета Европейской комиссии.

В противном случае в этот день в 00:00 по брюссельскому времени все союзные договоры, в том числе договор об учреждении Европейского союза по атомной энергии, перестанут применяться к Соединенному Королевству.

При этом Европейский совет по согласованию с Великобританией может продлить данный период.

Летом 2016 года в Великобритании прошел референдум, в ходе которого жители проголосовали за выход из Евросоюза.

Процедуру Brexit официально запустили в конце марта 2017 года. В начале апреля депутаты Европарламента одобрили резолюцию, в которой обозначены условия для выхода страны из ЕС.

