Еврокомиссия назвала дату выхода Британии из ЕС

Фото: Zuma/ТАСС/Aurore Belot

Великобритания должна выйти из Евросоюза до 30 марта 2019 года. Об этом говорится в решении совета Европейской комиссии.

В противном случае в этот день в 00:00 по брюссельскому времени все союзные договоры, в том числе договор об учреждении Европейского союза по атомной энергии, перестанут применяться к Соединенному Королевству.

При этом Европейский совет по согласованию с Великобританией может продлить данный период.