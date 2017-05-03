Еврокомиссия назвала дату выхода Британии из ЕС

Фото: Zuma/ТАСС/Aurore Belot
Великобритания должна выйти из Евросоюза до 30 марта 2019 года. Об этом говорится в решении совета Европейской комиссии.
В противном случае в этот день в 00:00 по брюссельскому времени все союзные договоры, в том числе договор об учреждении Европейского союза по атомной энергии, перестанут применяться к Соединенному Королевству.
При этом Европейский совет по согласованию с Великобританией может продлить данный период.
Процедуру Brexit официально запустили в конце марта 2017 года. В начале апреля депутаты Европарламента одобрили резолюцию, в которой обозначены условия для выхода страны из ЕС.