На Украине начали проверки из-за видео с избиением призывников в военкомате

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В офисе украинского генпрокурора заявили о начале уголовного производства по факту избиения призывников сотрудниками военкомата в Тернополе. Об этом сообщается в телеграм-канале офиса.

В украинских СМИ публиковали видео избиения двух призывников сотрудниками военкомата. На кадрах мужчины в камуфляжной форме избивают двоих гражданских, лежащих на койках.

По данным украинской ГП, мужчины в форме действительно являются сотрудниками военкомата. Их действия по отношению к призывникам расцениваются как "применение физической силы" и превышение служебным лицом власти или полномочий.

Мэр Тернополя Сергей Надал на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) призвал сотрудников военкоматов к корректному отношению к призывникам.

Ранее представитель военкомата Полтавской области Украины Роман Истомин сообщил, что каждый мужчина в стране должен понимать, что ему, вероятно, придется воевать. До этого исполняющий обязанности главы Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной заявил, что за год украинская армия потеряла до 90% личного состава, который пополнил подразделения прошлой осенью.