В Таиланде обнаружили змей-потрошителей

09:41
Фото: Winai Suthanthangjai
Ученые нашли в Таиланде змей, которые не проглатывают добычу целиком, как большинство рептилий, а едят по кусочкам. Для людей этот хищник не опасен, сообщает "Мир 24".
По словам специалистов, у змей-кукри передние зубы представлены в виде изогнутых лезвий, с помощью которых они разрезают кожу жертвы и кромсают ее внутренние органы. Исследователи заметили, что во время еды рептилия проникает в тело еще живой чернорубцовой жабы и постепенно выедает ее изнутри. Ученые считают, что именно из-за токсичности жертв кукри поедают их таким способом.
"Когда на жабу нападают, она выделяет яд, который попадает в желудок хищника и отравляет его. А в случае проникновения сразу внутрь змеи не рискуют своим здоровьем. Согласно другой версии, змеи не проглатывают жабу из-за ее крупных размеров: длина жертвы достигает от 5,7 до 8,5 сантиметра", – говорится в сообщении.
Ранее в Дагестане врачи спасли женщину, которой во время сна в рот заползла змея. Инцидент произошел, когда жительница села Леваши заснула на улице под деревом. Длина змеи была не менее метра. В момент операции женщина находилась под наркозом.
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