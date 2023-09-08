Эксперты предрекли Украине "коммунальный коллапс" из-за проблем с газом

Фото: 123RF/elec

На Украине приближается "коммунальный коллапс" из-за проблем с газом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

В материале издания отмечается, что с приходом осеннего сезона в стране начали наблюдаться массовые отключения горячей воды. Это, в частности, произошло в Волынской, Хмельницкой, Львовской, Тернопольской, Полтавской, Черниговской и других областях. Причиной тому, по информации местных коммунальных служб, стали проблемы с газом.

"Дело в том, что с 1 сентября "Нафтогаз Трейдинг" попросту выбросил тепловиков с торговой площадки, а местные газовщики начали ходить по предприятиям и перекрывать им газ. То есть греть воду попросту нечем", – говорится в материале.

Между тем исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан назвал отключение горячей воды только "первым звоночком" грядущих проблем. В свою очередь, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что предстоящий отопительный сезон на Украине будет "сверхсложным".

Попенко пояснил, что на украинских теплоэлектростанциях (ТЭС) наблюдается лишь небольшое количество угля. Кроме того, Украина уже около девяти раз просила о помощи с электричеством Европу. На фоне подобных обстоятельств он рекомендовал жителям Украины обеспечить себя генераторами и теплой одеждой.

До этого Ассоциация городов Украины увидела причину срыва отопительного сезона в стране в действиях местного правительства. Там уточнили, что предприятия тепловой коммунальной энергетики не получили компенсацию от правительства в размере 36 миллиардов гривен за то, что не поднимали тарифы для жителей в предыдущие зимы. Теперь у них не хватает средств для оплаты газа по рыночной цене.

