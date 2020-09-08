В Италии туриста оштрафовали за попытку вывезти 2 кг песка

02:40
Фото: Depositphotos/prescott10
Туриста из Франции оштрафовали на Сардинии за попытку вывезти в чемодане два килограмма местного песка.
Как сообщает Euronews, в ходе досмотра в аэропорту Кальяри у путешественника была изъята пластиковая бутылка с песком. В результате французу выписали штраф в размере тысячи евро.
Таким образом власти Сардинии борются за сохранность белого песка на местных пляжах. В 2017 году они ввели штрафы до трех тысяч евро за попытку кражи песка, гальки и ракушек.
Туристку из Великобритании ранее арестовали на Мальдивах за "непристойное обнажение". Ношение бикини там разрешено только в туристических местах и строго запрещено в других районах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: