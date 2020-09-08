В Италии туриста оштрафовали за попытку вывезти 2 кг песка

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Туриста из Франции оштрафовали на Сардинии за попытку вывезти в чемодане два килограмма местного песка.

Как сообщает Euronews, в ходе досмотра в аэропорту Кальяри у путешественника была изъята пластиковая бутылка с песком. В результате французу выписали штраф в размере тысячи евро.

Таким образом власти Сардинии борются за сохранность белого песка на местных пляжах. В 2017 году они ввели штрафы до трех тысяч евро за попытку кражи песка, гальки и ракушек.

Туристку из Великобритании ранее арестовали на Мальдивах за "непристойное обнажение". Ношение бикини там разрешено только в туристических местах и строго запрещено в других районах.