В Лондоне блокируют обновление дипкорпуса РФ

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Великобритания препятствует обновлению состава российского дипломатического корпуса, затягивая получение виз сотрудникам посольства. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь дипмиссии в Соединенном Королевстве, передает РИА Новости.

По словам представителя посольства, четко прослеживается желание официального Лондона сократить присутствие в стране российских дипломатов. Визы не могут получить ни дипломаты, ни технические работники.

Сотрудники российского посольства в Лондоне отмечают, что британская сторона не идет на составление меморандума о взаимопонимании по вопросам выдачи виз с четко оговоренным сроком рассмотрения визовых заявок.

Ранее посол РФ в Великобритании Александр Яковенко в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что средний срок выдачи британских виз для российских дипломатов составляет год-полтора.

Кадровую ситуацию в российских загранучреждениях в Британии серьезно осложнила и массовая высылка сотрудников миссии в марте из-за дела Скрипаля.

Отношения Москвы и Лондона резко обострились на фоне инцидента в Солсбери.

Соединенное Королевство утверждает, что к отравлению британского агента и его дочери причастна Россия, не приводя при этом никаких доказательств. Москва свою вину и участие отрицает категорически и требует независимое расследование.

Между тем, в Великобритании участились случаи задержания и допросов российских граждан сотрудниками британской пограничной службы и стражами правопорядка.