Тысячи очевидцев в Китае сообщили о "пробуждении дракона"

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Жители провинции Гуйчжоу в Китае обеспокоены жутким скрежетом и свистом, исходящими прямо из недр горы, передает телеканал Москва 24.

Интернет заполнили кадры, снятые на склоне горы Сюшуй, что на юго-западе провинции. Местные пришли сюда, чтобы послушать рык таинственного "дракона".

Некоторые сравнивают эти аномальные звуки с рычанием плотоядного мифического чудовища, а другие сравнивают эти звуки с работой какого-то мощного механизма.

Власти отправили группу экспертов для исследования этого явления. По одной из версий, звуки издает маленькая певчая птичка – пятнистая трехперстка (лат. Turnix tanki). Она напоминает воробья, но обладает сильным голосоммогучий. В период размножения самки издают гулкие, громкие звуки, которые можно услышать на расстоянии до 100 метров.

Местные чиновники даже начали штрафовать тех, кто распускает в Сети слухи о "пробудившемся драконе". Также они установили контрольно-пропускные пункты на горе, чтобы помешать местным жителям собраться в потенциально опасной зоне.

Ранее в китайской провинции Гуйчжоу автобус рухнул в водохранилище. Погиб 21 человек, еще 15 получили травмы.

Инцидент произошел утром во вторник, 7 июля, в городе Аньшунь. Автобус со школьниками опрокинулся на бок, сломал ограничительные заграждения с одной стороны дороги и упал в водохранилище.

