Авиасалон в Ле-Бурже в 2021 году отменили из-за COVID-19

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Международный аэрокосмический салон во французском Ле-Бурже в 2021 году отменили из-за пандемии коронавируса, говорится на сайте авиасалона.

Мероприятие было запланировано на 21–27 июня. Отменить его решили в связи с неопределенностью, связанной с санитарным кризисом. Как подчеркнули организаторы, это решение было неизбежно, учитывая международную эпидемиологическую ситуацию.

Ранее из-за коронавируса во Франции отменили традиционные распродажи "черной пятницы". Крупные сетевые магазины отказались от сезонной распродажи по рекомендации властей.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 65,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, свыше 1,523 миллиона человек скончались.

В России выявлено 2 488 912 случаев COVID-19, вылечились 1 956 588 человек, скончались 43 597.