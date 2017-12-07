В Сирии остаются около двух тысяч военных США – Пентагон

7 декабря, 10:08
Фото: ТАСС/Zuma/Cpl. Rachel Diehm
В Сирии остаются около двух тысяч военных США, а в Ираке – около 5,2 тысячи.
"Министерство обороны (США) располагает силами примерно в 5200 (военнослужащих) в Ираке и около 2000 в Сирии", – сказал официальный представитель Пентагона Роб Мэннинг, передает РИА Новости.
Ранее Пентагон назвал освобождение Сирии заслугой коалиции, а не России.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против боевиков группировки "Исламское государство"*, причем в Сирии коалиция действует без разрешения властей страны.
При этом сообщалось, что сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации завершают операцию по уничтожению последнего анклава боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".
В Минобороны России заявили, что размер последнего анклава боевиков на востоке Сирии сократился до семи на одиннадцать километров.
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