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В Сирии остаются около двух тысяч военных США, а в Ираке – около 5,2 тысячи.

"Министерство обороны (США) располагает силами примерно в 5200 (военнослужащих) в Ираке и около 2000 в Сирии", – сказал официальный представитель Пентагона Роб Мэннинг, передает РИА Новости.

Ранее Пентагон назвал освобождение Сирии заслугой коалиции, а не России.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против боевиков группировки "Исламское государство"*, причем в Сирии коалиция действует без разрешения властей страны.

При этом сообщалось, что сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации завершают операцию по уничтожению последнего анклава боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

В Минобороны России заявили, что размер последнего анклава боевиков на востоке Сирии сократился до семи на одиннадцать километров.