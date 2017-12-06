Минобороны РФ заявили о завершении операции по уничтожению ИГ

Фото: управление пресс-службы и информации Минобороны РФ

Сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации завершают операцию по уничтожению последнего анклава боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

В Минобороны России заявили, что размер последнего анклава боевиков на востоке Сирии сократился до семи на одиннадцать километров, сообщает ТАСС.

Ранее шесть дальних бомбардировщиков ТУ-22М3 ВКС РФ нанесли удар по объектам террористов, расположенным в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Атака сломила сопротивление террористов рядом с населенным пунктом. Благодаря этому правительственные войска существенно продвинулись по фронту.