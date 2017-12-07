"Спасителя мира" кисти Леонардо да Вични покажут в Лувре в Абу-Даби

Самую дорогую картину на планете – "Спаситель мира" кисти Леонардо да Винчи – выставят в недавно открывшемся филиале музея Лувр в Абу-Даби. "Спаситель мира" Леонардо да Винчи направляется в Лувр в Абу-Даби", – говорится в микроблоге музея в Twitter.

В середине ноября картину продали на аукционе Christie's за 400 млн долларов, сообщает "Мир 24". С учетом отчислений аукционному дому цена лота превысили 450 млн. Картину продавал трастовый фонд российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, который приобрел ее в 2013 году за 127,5 млн долларов у швейцарского арт-дилера Ива Бувье.

По данным СМИ, картину купил не богатый ценитель живописи, а два инвестиционных фонда.