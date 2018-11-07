Республиканцы сохранили контроль над Сенатом по итогам промежуточных выборов

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Демократическая партия США впервые за восемь лет практически закрепила контроль над Палатой представителей Конгресса, сообщает CNN.

К 8:50 по московскому времени демократы получили 201 место из 435. До абсолютного большинства осталось 17 мандатов. У республиканцев пока 186 мест.

При этом Республиканская партия сохраняет преимущество в Сенате, получив 51 место из 100.

Ранее Дональд Трамп назвал предварительные итоги промежуточных выборов в конгресс потрясающим успехом.

Голосование прошло во вторник, 6 ноября. Название "промежуточные" выборы получили из-за того, что проходят на середине срока действующего президента. Оппозиция в лице демократов пытается отобрать у республиканцев контроль как минимум над одной из двух палат конгресса.

В случае успеха, демократы смогут блокировать большую часть законодательных инициатив администрации Трампа и оказывать давление на Белый дом.